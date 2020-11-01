Конструктор Magformers Designer Set Creator (63081)

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Конструктор Magformers Дизайнер - магнитный набор из 62 элементов, рекомендован для детей возрастной группы от 3 лет и старше. Поистине безграничные возможности данного конструктора позволяют ребенку проявить свою фантазию в полной мере. Из деталей набора можно создавать любые плоские и объемные фигурки из мира природы, техники или архитектуры. В процессе игры дети развивают мелкую моторику рук, пространственное восприятие и творческие способности, познают геометрические фигуры.

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