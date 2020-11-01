Конструктор Magformers Designer Set Creator (63081)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Magformers
|Тип товара
|Конструктор
|Возраст
|от 6 до 8 лет
|Возраст
|от 3 до 5 лет
|Материал
|магнит, металл, пластик
|Мультфильм
|нет
|Вес, кг
|0.9
Конструктор Magformers Дизайнер - магнитный набор из 62 элементов, рекомендован для детей возрастной группы от 3 лет и старше. Поистине безграничные возможности данного конструктора позволяют ребенку проявить свою фантазию в полной мере. Из деталей набора можно создавать любые плоские и объемные фигурки из мира природы, техники или архитектуры. В процессе игры дети развивают мелкую моторику рук, пространственное восприятие и творческие способности, познают геометрические фигуры.
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