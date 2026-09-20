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Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Silver 70523 купить с доставкой в Москве
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Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Silver 70523

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Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Silver 70523 - фото 1
Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Silver 70523 - фото 2
Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Silver 70523 - фото 3
Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Silver 70523 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Silver 70523 - фото 1
  • Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Silver 70523 - фото 2
  • Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Silver 70523 - фото 3
  • Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Silver 70523 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 560175
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
38

Описание товара Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Silver 70523

Заведите себе кабель Ugreen для гаджетов Apple с поддержкой быстрой зарядки PD. Он зарядит ваш смартфон, пока вы завтракаете. А оригинальный чип с сертификацией MFi гарантирует 100% совместимость. Кабель Ugreen прошел сертификацию MFI. Что означает Made for iPhone / iPad / iPod (создан для iPhone / iPad / iPod). Это лицензия фирмы Apple, которую она выдает сторонним производителям. Чтобы получить ее, нужно соответствовать массе строгих требований. У вас наверняка возник вопрос: «А что это дает мнеx» Вы получаете кабель: высокого качества, гарантированно совместимый с IOS в течение всего срока службы. Убедиться в том, что кабель официально одобрен, вы можете здесь, на официальном сайте Apple. Для этого выберите критерий поиска «Brand» и введите «Ugreen». Еще одна фишка кабеля – быстрая зарядка. Кабель поддерживает быструю зарядку Power Delivery и способен передавать через порт энергию до 18 Вт. Что это даетx С помощью этого кабеля вы зарядите iPhonexдо 50% всего за 30 минут. Важно: для использования быстрой зарядки ваш смартфон и сетевой адаптер также должны поддерживать протокол PD. Шнур кабеля имеет нейлоновую оплетку. Красиво смотрится, но это не главное. Попробуйте порвать руками шнурок. Придется очень постараться Плетеную «косичкой» оболочку провода тоже невозможно разорвать. Шнур внутри надежно защищен. Скручивайте его, растягивайте, завязывайте в узлы – с кабелем ничего не случится. Чаще всего кабель страдает в области шт.екеров: они расшатываются, а провод в этой области переламывается. Кабелю Ugreen это не грозит. Алюминиевые шт.екеры надежны и долговечны. Кроме того, в области сгиба шт.екеры имеют полиуретановую защиту от перегиба. Используйте его везде! Для зарядки дома от сети или ноутбука, в дороге от повербанка или в автомобиле. Передавайте музыку и фотографии с телефона на компьютер и наоборот. Скорость передачи данных – 480 Мбит/с.

Отзывы о товаре Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Silver 70523




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Заведите себе кабель Ugreen для гаджетов Apple с поддержкой быстрой зарядки PD. Он зарядит ваш смартфон, пока вы завтракаете. А оригинальный чип с сертификацией MFi гарантирует 100% совместимость. Кабель Ugreen прошел сертификацию MFI. Что означает Made for iPhone / iPad / iPod (создан для iPhone / iPad / iPod). Это лицензия фирмы Apple, которую она выдает сторонним производителям. Чтобы получить ее, нужно соответствовать массе строгих требований. У вас наверняка возник вопрос: «А что это дает мнеx» Вы получаете кабель: высокого качества, гарантированно совместимый с IOS в течение всего срока службы. Убедиться в том, что кабель официально одобрен, вы можете здесь, на официальном сайте Apple. Для этого выберите критерий поиска «Brand» и введите «Ugreen». Еще одна фишка кабеля – быстрая зарядка. Кабель поддерживает быструю зарядку Power Delivery и способен передавать через порт энергию до 18 Вт. Что это даетx С помощью этого кабеля вы зарядите iPhonexдо 50% всего за 30 минут. Важно: для использования быстрой зарядки ваш смартфон и сетевой адаптер также должны поддерживать протокол PD. Шнур кабеля имеет нейлоновую оплетку. Красиво смотрится, но это не главное. Попробуйте порвать руками шнурок. Придется очень постараться Плетеную «косичкой» оболочку провода тоже невозможно разорвать. Шнур внутри надежно защищен. Скручивайте его, растягивайте, завязывайте в узлы – с кабелем ничего не случится. Чаще всего кабель страдает в области шт.екеров: они расшатываются, а провод в этой области переламывается. Кабелю Ugreen это не грозит. Алюминиевые шт.екеры надежны и долговечны. Кроме того, в области сгиба шт.екеры имеют полиуретановую защиту от перегиба. Используйте его везде! Для зарядки дома от сети или ноутбука, в дороге от повербанка или в автомобиле. Передавайте музыку и фотографии с телефона на компьютер и наоборот. Скорость передачи данных – 480 Мбит/с.
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Отзывы


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