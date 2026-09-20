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Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Black 60759 купить с доставкой в Москве
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Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Black 60759

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Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Black 60759 - фото 1
Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Black 60759 - фото 2
Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Black 60759 - фото 3
Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Black 60759 - фото 4
Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Black 60759 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Совместимость
iPhone, iPad, iPod
Цвет
черный
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  • Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Black 60759 - фото 2
  • Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Black 60759 - фото 3
  • Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Black 60759 - фото 4
  • Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Black 60759 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 560173
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB-C, Lightning
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Совместимость
iPhone, iPad, iPod
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Black 60759

Кабель UGREEN USB Type-C to Lightning — это надежное решение для высококачественной передачи данных и зарядки ваших устройств Apple. Длина кабеля составляет 1 метр, что обеспечивает удобство использования как дома, так и в дороге. Оба разъема выполнены с высокой точностью, гарантируя долговечность и стабильное подключение. Этот кабель идеально подходит для пользователей, которым необходимо соединить устройства с разъемом USB Type-C, такие как ноутбуки или сетевые адаптеры, с устройствами Apple, оснащенными разъемом Lightning, включая iPhone и iPad. Кабель поддерживает быструю зарядку и высокоскоростную передачу данных, что делает его отличным выбором для современного пользователя. Бренд UGREEN славится своим вниманием к качеству и надежности, и данный кабель не является исключением. Это превосходный выбор для тех, кто ценит функциональность, надежность и стиль в одном аксессуаре.



Теги товара: lightning

Отзывы о товаре Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Black 60759




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB-C, Lightning
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Совместимость
iPhone, iPad, iPod
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN USB Type-C to Lightning — это надежное решение для высококачественной передачи данных и зарядки ваших устройств Apple. Длина кабеля составляет 1 метр, что обеспечивает удобство использования как дома, так и в дороге. Оба разъема выполнены с высокой точностью, гарантируя долговечность и стабильное подключение. Этот кабель идеально подходит для пользователей, которым необходимо соединить устройства с разъемом USB Type-C, такие как ноутбуки или сетевые адаптеры, с устройствами Apple, оснащенными разъемом Lightning, включая iPhone и iPad. Кабель поддерживает быструю зарядку и высокоскоростную передачу данных, что делает его отличным выбором для современного пользователя. Бренд UGREEN славится своим вниманием к качеству и надежности, и данный кабель не является исключением. Это превосходный выбор для тех, кто ценит функциональность, надежность и стиль в одном аксессуаре.


Теги товара: lightning
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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