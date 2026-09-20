Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Совместимость
iPhone, iPad, iPod
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 560173
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Описание товара Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Black 60759
Кабель UGREEN USB Type-C to Lightning — это надежное решение для высококачественной передачи данных и зарядки ваших устройств Apple. Длина кабеля составляет 1 метр, что обеспечивает удобство использования как дома, так и в дороге. Оба разъема выполнены с высокой точностью, гарантируя долговечность и стабильное подключение.
Этот кабель идеально подходит для пользователей, которым необходимо соединить устройства с разъемом USB Type-C, такие как ноутбуки или сетевые адаптеры, с устройствами Apple, оснащенными разъемом Lightning, включая iPhone и iPad. Кабель поддерживает быструю зарядку и высокоскоростную передачу данных, что делает его отличным выбором для современного пользователя.
Бренд UGREEN славится своим вниманием к качеству и надежности, и данный кабель не является исключением. Это превосходный выбор для тех, кто ценит функциональность, надежность и стиль в одном аксессуаре.
Кабель UGREEN USB Type-C to Lightning — это надежное решение для высококачественной передачи данных и зарядки ваших устройств Apple. Длина кабеля составляет 1 метр, что обеспечивает удобство использования как дома, так и в дороге. Оба разъема выполнены с высокой точностью, гарантируя долговечность и стабильное подключение.
Этот кабель идеально подходит для пользователей, которым необходимо соединить устройства с разъемом USB Type-C, такие как ноутбуки или сетевые адаптеры, с устройствами Apple, оснащенными разъемом Lightning, включая iPhone и iPad. Кабель поддерживает быструю зарядку и высокоскоростную передачу данных, что делает его отличным выбором для современного пользователя.
Бренд UGREEN славится своим вниманием к качеству и надежности, и данный кабель не является исключением. Это превосходный выбор для тех, кто ценит функциональность, надежность и стиль в одном аксессуаре.
Кабель Ugreen US304 USB-C - Lightning 1m Black 60759 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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