Процессор Intel Core i9-12900 (CM8071504549317)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i9-12900 (CM8071504549317)
Процессор Intel Core i9-12900 OEM ориентирован на работу в составе рабочей станции экстра-класса. CPU также подойдет для комплектации мощного игрового ПК. Встроенный графический процессор Intel UHD Graphics 770 дает возможность не устанавливать видеоадаптер. Заметное влияние на производительность CPU оказывают 14-мегабайтный кэш L2 и 30-мегабайтный кэш L3. Процессор имеет 16 ядер, 8 из которых производительные, а 8 – энергоэффективные. Процессор Intel Core i9-12900 OEM совместим с памятью DDR4 и DDR5. Максимальный объем ОЗУ – 128 ГБ. Поддерживается режим ECC. Процессор поставляется без кулера. При выборе системы охлаждения следует учитывать максимальное тепловыделение. TDP процессора составляет 202 Вт. Максимально допустимая рабочая температура устройства – 100 °C.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 10-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 16 ядерные, С встроенной графикой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 38 460 руб.9615 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S) OEM
-
В наличииЦена 39 950 руб.9988 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084)
-
В наличииЦена 42 020 руб.10505 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM807150482070...
-
В наличииЦена 42 850 руб. 53 990 руб.10713 руб. в СплитПроцессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S)
-
В наличииЦена 43 840 руб.10960 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-000001277
-
В наличииЦена 45 370 руб.11343 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973
-
В наличииЦена 46 230 руб. 57 110 руб.11558 руб. в СплитПроцессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM
-
В наличииЦена 46 990 руб.11748 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 tray 100-000001368
-
В наличииЦена 50 440 руб.12610 руб. в СплитПроцессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419)
-
В наличииЦена 57 200 руб.14300 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OE...
-
В наличииЦена 59 310 руб.14828 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-10920X OEM (CD8069504382000 S RGSJ)
-
В наличииЦена 59 310 руб.14828 руб. в СплитПроцессор AMD EPYC 7663 (100-000000318)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 10-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 16 ядерные, С встроенной графикой
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i9-12900 (CM8071504549317)