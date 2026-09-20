Смеситель Hansgrohe Finoris для раковины 76010000, 100 с донным клапаном Push-Open, хром
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 560037
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х21х8
Вес, кг.
1.76
Описание товара Смеситель Hansgrohe Finoris для раковины 76010000, 100 с донным клапаном Push-Open, хром
Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настольный,
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Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настольный,
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Смеситель Hansgrohe Finoris для раковины 76010000, 100 с донным клапаном Push-Open, хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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