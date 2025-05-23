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Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром

31 Отзывы
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Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром - фото 1
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром - фото 2
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром - фото 3
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром - фото 4
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром - фото 5
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром - фото 6
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром - фото 7
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
231
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром - фото 4
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром - фото 5
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром - фото 6
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром - фото 7
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 890 руб. 
Начислим 1014 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559995
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром
16 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для умывальника
Высота, см
30.1
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
5.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
231
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х20х7
Вес, кг.
1.51

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром

Смеситель для умывальника AM.PM — это сочетание стильного дизайна и надежной функциональности, идеально подходящее для современных ванных комнат. С высотой излива в 231 мм и длиной в 155 мм, он обеспечивает комфортное использование и достаточную свободу пространства для различных необходимых действий. Главной особенностью данного смесителя является использование керамического картриджа в качестве запорного клапана, что гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации. Простой и удобный однорычажный тип управления позволяет легко и быстро настроить идеальную температуру и напор воды. Изготовленный из высококачественной латуни, смеситель обладает повышенной устойчивостью к коррозии и отличается прочностью. Хромированное покрытие придаёт ему современный и элегантный вид, который гармонично впишется в любой интерьер. В комплекте идет аэратор, который помогает экономить воду и снижает уровень шума струи. Монтаж смесителя производится на столешницу, что обеспечивает его удобное размещение и простоту установки. А наличие всего одного монтажного отверстия делает процесс установки быстрым и не требующим сложной подготовки. Смеситель AM.PM — это выбор тех, кто ценит качество, стиль и функциональность в каждой детали.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую этот смеситель как хороший вариант для покупки.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель понравился, качество на высоте, пока не подключили, т.к. ещё ремонт, купили всю мебель в ванную у этого производителя , всем довольны, рекомендуем к покупке
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Наталья О.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный товар оригинал качественный
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне вполне. Тяжелый. Как поставлю дополню
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Мария В.

Достоинства:


Комментарий:
Выгладит добротно. Пока не устанавливали
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Анна П

Достоинства:


Комментарий:
качественный хороший кран все понравилось
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Майоров И.

Достоинства:


Комментарий:
хороший кран. пока не устанавливали
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товары ampm соотношение цена/качество
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Ульяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший смеситель . Понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился. Комплектация полная, все ОК.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
установки ещё не было,но по упаковке и внешнему виду всё отлично!
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
хороший смеситель, рекомендую..
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Лилия Я.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый смеситель, мне нравится.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший смеситель. Выглядит стильно. Кран открывается плавно, легко поворачивается на горячую, холодную воду.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Denis S.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не постааил, но впечатление позитивное.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, красивый, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
купили второй в душевую очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Ярослав Р.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель известного бренда, как всегда соответствует высоком качеству. Работа картриджа плавная без рывков. Покрытие ровное, без нареканий. Всё что необходимо для монтажа есть в комплекте. Гайки на шлангах 3/8", так что могут потребоваться переходники или можно заменить шланги на 1/2". Покупкой очень доволен. Рекомендую товар к приобретению!
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Дина М.

Достоинства:


Комментарий:
качество. беру второй раз у них
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
доставку чуть задержали, не критично . внешне симпатичный, надеюсь прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, вовремя, всцелой упаковке.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Наталия Х.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель современного дизайна, качественный, хорошо подошел к моей накладной раковине.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель очень стильный, легко устанавливаться , напор воды отличный, у нас уже 2 месяца стоит ни каких претензий к нему нет
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель, качество и внешний вид супер!
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Качество товара на высоте. Пока не устанавливал.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель качественный. Пока не установили.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Что можно ожидать от крана, дизайн, удобство, качество, Этот кран мне понравился, сделан качественно, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Лаура Соу

Достоинства:


Комментарий:
Стильный дизайн, качественный материал. Установка не заняла много времени. Плавный переключатель.Пользуемся уже несколько дней. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Подходит хорошо под накладную раковину, немного брызгает, нет носика
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Мария В.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не установлен. Визуально качественный.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Наталья У.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый смеситель !! Остались довольны



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для умывальника
Высота, см
30.1
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
5.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
231
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для умывальника AM.PM — это сочетание стильного дизайна и надежной функциональности, идеально подходящее для современных ванных комнат. С высотой излива в 231 мм и длиной в 155 мм, он обеспечивает комфортное использование и достаточную свободу пространства для различных необходимых действий. Главной особенностью данного смесителя является использование керамического картриджа в качестве запорного клапана, что гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации. Простой и удобный однорычажный тип управления позволяет легко и быстро настроить идеальную температуру и напор воды. Изготовленный из высококачественной латуни, смеситель обладает повышенной устойчивостью к коррозии и отличается прочностью. Хромированное покрытие придаёт ему современный и элегантный вид, который гармонично впишется в любой интерьер. В комплекте идет аэратор, который помогает экономить воду и снижает уровень шума струи. Монтаж смесителя производится на столешницу, что обеспечивает его удобное размещение и простоту установки. А наличие всего одного монтажного отверстия делает процесс установки быстрым и не требующим сложной подготовки. Смеситель AM.PM — это выбор тех, кто ценит качество, стиль и функциональность в каждой детали.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую этот смеситель как хороший вариант для покупки.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель понравился, качество на высоте, пока не подключили, т.к. ещё ремонт, купили всю мебель в ванную у этого производителя , всем довольны, рекомендуем к покупке
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Наталья О.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный товар оригинал качественный
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне вполне. Тяжелый. Как поставлю дополню
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Мария В.

Достоинства:


Комментарий:
Выгладит добротно. Пока не устанавливали
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Анна П

Достоинства:


Комментарий:
качественный хороший кран все понравилось
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Майоров И.

Достоинства:


Комментарий:
хороший кран. пока не устанавливали
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товары ampm соотношение цена/качество
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Ульяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший смеситель . Понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился. Комплектация полная, все ОК.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
установки ещё не было,но по упаковке и внешнему виду всё отлично!
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
хороший смеситель, рекомендую..
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Лилия Я.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый смеситель, мне нравится.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший смеситель. Выглядит стильно. Кран открывается плавно, легко поворачивается на горячую, холодную воду.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Denis S.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не постааил, но впечатление позитивное.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, красивый, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
купили второй в душевую очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Ярослав Р.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель известного бренда, как всегда соответствует высоком качеству. Работа картриджа плавная без рывков. Покрытие ровное, без нареканий. Всё что необходимо для монтажа есть в комплекте. Гайки на шлангах 3/8", так что могут потребоваться переходники или можно заменить шланги на 1/2". Покупкой очень доволен. Рекомендую товар к приобретению!
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Дина М.

Достоинства:


Комментарий:
качество. беру второй раз у них
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
доставку чуть задержали, не критично . внешне симпатичный, надеюсь прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, вовремя, всцелой упаковке.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Наталия Х.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель современного дизайна, качественный, хорошо подошел к моей накладной раковине.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель очень стильный, легко устанавливаться , напор воды отличный, у нас уже 2 месяца стоит ни каких претензий к нему нет
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель, качество и внешний вид супер!
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Качество товара на высоте. Пока не устанавливал.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель качественный. Пока не установили.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Что можно ожидать от крана, дизайн, удобство, качество, Этот кран мне понравился, сделан качественно, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Лаура Соу

Достоинства:


Комментарий:
Стильный дизайн, качественный материал. Установка не заняла много времени. Плавный переключатель.Пользуемся уже несколько дней. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Подходит хорошо под накладную раковину, немного брызгает, нет носика
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Мария В.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не установлен. Визуально качественный.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Наталья У.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый смеситель !! Остались довольны


Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром - купить по цене 16890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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