Клавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070201 белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиша смыва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%3 790 руб. 4 230 руб.
В наличии
Код товара: 559975
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Загружаем...
3 790 руб. -10%
4 230 руб.
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Коллекция ProC S
Коллекция ProC S
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В наличииЦена 3 790 руб. 4 230 руб.948 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070201 белый
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
14.5
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка смыва, монтажный набор, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для инсталляции
Цвет кнопки
глянцевый белый
Ширина, см
21.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х3
Вес, г.
300
Описание товара Клавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070201 белый
Клавиша для инсталляции AM PM ProC S пластик, белый глянцевый I070201 механический принцип работы, все крепления в комплекте. Двойной смыв - 3/6л. Клавиша подходит для инсталляции AM PM ProC, арт. I012707.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
14.5
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка смыва, монтажный набор, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для инсталляции
Цвет кнопки
глянцевый белый
Ширина, см
21.5
Страна производитель
Китай
Клавиша для инсталляции AM PM ProC S пластик, белый глянцевый I070201 механический принцип работы, все крепления в комплекте. Двойной смыв - 3/6л. Клавиша подходит для инсталляции AM PM ProC, арт. I012707.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Клавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070201 белый - купить по цене 3790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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