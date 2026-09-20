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Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070151 хром купить с доставкой в Москве
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Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070151 хром

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Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070151 хром - фото 1
Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070151 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиша смыва
  • Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070151 хром - фото 1
  • Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070151 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
6 590 руб.  7 200 руб. 
Начислим 396 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559973
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070151 хром
6 590 руб. -8%
7 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
15
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка смыва, монтажный набор, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для инсталляции
Цвет кнопки
глянцевый хром
Ширина, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х3
Вес, г.
300

Описание товара Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070151 хром

Клавиша для инсталляции AM PM ProC L пластик, хром глянцевый I070151 механический принцип работы, все крепления в комплекте. Двойной смыв - 3/6л. Клавиша подходит для инсталляции AM PM ProC, арт. I012707.

Отзывы о товаре Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070151 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
15
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка смыва, монтажный набор, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для инсталляции
Цвет кнопки
глянцевый хром
Ширина, см
22
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиша для инсталляции AM PM ProC L пластик, хром глянцевый I070151 механический принцип работы, все крепления в комплекте. Двойной смыв - 3/6л. Клавиша подходит для инсталляции AM PM ProC, арт. I012707.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070151 хром - купить по цене 6590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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