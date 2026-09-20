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Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070138 черный купить с доставкой в Москве
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Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070138 черный

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Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070138 черный - фото 1
Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070138 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиша смыва
  • Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070138 черный - фото 1
  • Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070138 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
6 590 руб.  7 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559971
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
15
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка смыва, монтажный набор, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для инсталляции
Цвет кнопки
матовый черный
Ширина, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х3
Вес, г.
300

Описание товара Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070138 черный

Клавиша для инсталляции AM PM ProC L пластик, черный матовый I070138 механический принцип работы, все крепления в комплекте. Двойной смыв - 3/6л. Клавиша подходит для инсталляции AM PM ProC, арт. I012707.

Отзывы о товаре Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070138 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
15
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка смыва, монтажный набор, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для инсталляции
Цвет кнопки
матовый черный
Ширина, см
22
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиша для инсталляции AM PM ProC L пластик, черный матовый I070138 механический принцип работы, все крепления в комплекте. Двойной смыв - 3/6л. Клавиша подходит для инсталляции AM PM ProC, арт. I012707.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070138 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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