Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070131 хром
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиша смыва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%5 490 руб. 6 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 559969
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
15
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка смыва, монтажный набор, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для инсталляции
Цвет кнопки
матовый хром
Ширина, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х3
Вес, г.
300
Описание товара Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070131 хром
Клавиша для инсталляции AM PM ProC L пластик, хром матовый I070131 механический принцип работы, все крепления в комплекте. Двойной смыв - 3/6л. Клавиша подходит для инсталляции AM PM ProC, арт. I012707.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
15
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка смыва, монтажный набор, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для инсталляции
Цвет кнопки
матовый хром
Ширина, см
22
Страна производитель
Китай
Клавиша для инсталляции AM PM ProC L пластик, хром матовый I070131 механический принцип работы, все крепления в комплекте. Двойной смыв - 3/6л. Клавиша подходит для инсталляции AM PM ProC, арт. I012707.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070131 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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