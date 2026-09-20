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Флешка Kingston DataTraveler Micro 64GB DTMC3G2/64GB (USB 3.2) купить с доставкой в Москве
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Флешка Kingston DataTraveler Micro 64GB DTMC3G2/64GB (USB 3.2)

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Флешка Kingston DataTraveler Micro 64GB DTMC3G2/64GB (USB 3.2) - фото 1
Флешка Kingston DataTraveler Micro 64GB DTMC3G2/64GB (USB 3.2) - фото 2
Флешка Kingston DataTraveler Micro 64GB DTMC3G2/64GB (USB 3.2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка Kingston DataTraveler Micro 64GB DTMC3G2/64GB (USB 3.2) - фото 1
  • Флешка Kingston DataTraveler Micro 64GB DTMC3G2/64GB (USB 3.2) - фото 2
  • Флешка Kingston DataTraveler Micro 64GB DTMC3G2/64GB (USB 3.2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559643
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
80

Описание товара Флешка Kingston DataTraveler Micro 64GB DTMC3G2/64GB (USB 3.2)

USB-флешка Kingston DataTraveler Micro G2 (64 GB) оптимальна для хранения и быстрого скачивания объемных файлов. Она отличается скоростной передачей данных, достигающей 200 Мб/с, благодаря поддержке интерфейса USB 3.2 Gen 1. Низкопрофильный компактный форм-фактор размером 24,95x12,2x4,5 мм позволяет без помех оставлять накопитель подключенным к разъему. Корпус изготовлен из высококачественного металла, гарантирующего прочность и стойкость к механическим повреждениям. Используемый материал обеспечивает надежную защиту внутренних элементов, что значительно увеличивает срок службы.

Отзывы о товаре Флешка Kingston DataTraveler Micro 64GB DTMC3G2/64GB (USB 3.2)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Описание
USB-флешка Kingston DataTraveler Micro G2 (64 GB) оптимальна для хранения и быстрого скачивания объемных файлов. Она отличается скоростной передачей данных, достигающей 200 Мб/с, благодаря поддержке интерфейса USB 3.2 Gen 1. Низкопрофильный компактный форм-фактор размером 24,95x12,2x4,5 мм позволяет без помех оставлять накопитель подключенным к разъему. Корпус изготовлен из высококачественного металла, гарантирующего прочность и стойкость к механическим повреждениям. Используемый материал обеспечивает надежную защиту внутренних элементов, что значительно увеличивает срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Kingston DataTraveler Micro 64GB DTMC3G2/64GB (USB 3.2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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