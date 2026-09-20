Top.Mail.Ru
Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 2933MHz 1.2V CL21 M393A8G40AB2-CVF купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 2933MHz 1.2V CL21 M393A8G40AB2-CVF

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная DDR4 Samsung 64Gb RDIMM (M393A8G40AB2-CVF) - фото 1
Память оперативная DDR4 Samsung 64Gb RDIMM (M393A8G40AB2-CVF) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оперативная память
  • Память оперативная DDR4 Samsung 64Gb RDIMM (M393A8G40AB2-CVF) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Samsung 64Gb RDIMM (M393A8G40AB2-CVF) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559428
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Оперативная память
Размеры в упаковке, см
12х4х2
Вес, г.
25

Описание товара Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 2933MHz 1.2V CL21 M393A8G40AB2-CVF

Модули памяти Samsung предназначены для широкого спектра приложений и обеспечивают максимальную производительность при низком энергопотреблении.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 2933MHz 1.2V CL21 M393A8G40AB2-CVF




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Оперативная память
Описание
Модули памяти Samsung предназначены для широкого спектра приложений и обеспечивают максимальную производительность при низком энергопотреблении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 2933MHz 1.2V CL21 M393A8G40AB2-CVF - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...