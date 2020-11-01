Наушники мониторы Oklick HP-M211V 1.8м черный проводные (оголовье)

Удобные в использовании наушники OKLICK HP-M211V выполнены с применением качественных материалов, благодаря чему обеспечивается длительный срок их службы. Данная модель состоит из мягкого оголовья, размер которого можно легко регулировать для максимально комфортной посадки на голове, и больших амбушюр, которые полностью закрывают уши, блокируя внешние шумы и оптимизируя качество звучания на всем частотном диапазоне. На кабеле наушников OKLICK HP-M211V, длина которого составляет 1,8 м, присутствует регулятор громкости. С его помощью, где бы вы ни находились, вы сможете, не используя панель управления устройства, воспроизводящего аудиозвук, настроить оптимальную громкость при прослушивании любой композиции. 3.5-миллиметровый штекер делает эту модель совместимой с любой современной техникой.