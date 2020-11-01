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Принтер струйный HP OfficeJet 7110 WF (CR768A) A3+

Артикул: 55822
  • Принтер струйный HP OfficeJet 7110 WF (CR768A) A3+ - фото 1
  • Принтер струйный HP OfficeJet 7110 WF (CR768A) A3+ - фото 2
Принтер струйный HP OfficeJet 7110 WF (CR768A) A3+ - фото 1
Принтер струйный HP OfficeJet 7110 WF (CR768A) A3+ - фото 2
12 650 руб. 
Купить
+ 138 КэтКоинов
Артикул: 55822
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHP
Тип товараПринтер струйный
ОсобенностиЯзыки управления HP PCL3 GUI
принтер, для небольшого офиса, 4-цветная струйная печать, макс. формат печати A3 (297 × 420 мм), печать фотографий, Wi-Fi, Ethernet.


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Принтер струйный HP OfficeJet 7110 WF (CR768A) A3+ - данный товар вы можете купить по цене по цене 12650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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