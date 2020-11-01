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ИБП APC BR1500G-RS

Артикул: 55777
ИБП APC BR1500G-RS
36 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 55777
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг13.4
Время работы при полной нагрузке5.1 мин
Входное напряжение176-294 В
Высота, см30
Выходная мощность1500 ВА/865 Вт
Длина, см39
Защита локальной сетиесть
Защита телефонной линииесть
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи3
Максимальная поглощаемая энергия импульса441 Дж
Общее количество выходных разъёмов питания6
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питаниярозетка евростандарт
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Ширина, см11.2
ИБП APC BR1500G-RS. Выходная мощность - 1500 ВА, 865 Вт. Входное напряжение - 176 - 294 В. Уровень шума - 45 дБ.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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