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Мобильная стойка для ТВ 32"-65", макс 50 кг, напольная, белая TS1351 купить с доставкой в Москве
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Мобильная стойка для ТВ 32"-65", макс 50 кг, напольная, белая TS1351

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Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 1
Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 2
Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 3
Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 4
Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 5
Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 6
Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 7
Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 8
Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 9
Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 10
Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 11
Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 12
Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 13
Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 14
Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 15
Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 16
Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 17
Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
  • Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 1
  • Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 2
  • Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 3
  • Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 4
  • Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 5
  • Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 6
  • Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 7
  • Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 8
  • Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 9
  • Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 10
  • Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 11
  • Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 12
  • Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 13
  • Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 14
  • Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 15
  • Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 16
  • Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 17
  • Стойка для телевизора Onkron TS1351 белый 32&quot;-65&quot; макс.50кг напольный мобильный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 870 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 557665
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мобильная стойка для ТВ 32"-65", макс 50 кг, напольная, белая TS1351
8 870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
45.5
Размер VESA
100x100 мм, 100x200 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x300 мм, 200x400 мм, 300x100 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 300x400 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 500x400 мм, 600x200 мм, 600x300 мм, 600x400 мм
Установка
напольная
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х54х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Мобильная стойка для ТВ 32"-65", макс 50 кг, напольная, белая TS1351

Для телевизоров диагональю 32-65. Максимальный вес ТВ: 45.5 кг. Максимальная суммарная нагрузка: 50 кг. VESA: 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400 мм. Регулировка высоты: 1200~1500 мм. Кабель-канал внутри столбов. Регулировка полки по высоте. Оснащена колёсиками с блокировкой движения

Отзывы о товаре Мобильная стойка для ТВ 32"-65", макс 50 кг, напольная, белая TS1351




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
45.5
Размер VESA
100x100 мм, 100x200 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x300 мм, 200x400 мм, 300x100 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 300x400 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 500x400 мм, 600x200 мм, 600x300 мм, 600x400 мм
Установка
напольная
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Для телевизоров диагональю 32-65. Максимальный вес ТВ: 45.5 кг. Максимальная суммарная нагрузка: 50 кг. VESA: 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400 мм. Регулировка высоты: 1200~1500 мм. Кабель-канал внутри столбов. Регулировка полки по высоте. Оснащена колёсиками с блокировкой движения
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильная стойка для ТВ 32"-65", макс 50 кг, напольная, белая TS1351 - этот товар вы можете купить по цене 8870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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