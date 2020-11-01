ИБП APC SMT1000I

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|APC
|Тип товара
|ИБП
|Вес, кг
|19
|Время работы при полной нагрузке
|5.8 мин
|Входное напряжение
|160-286 В
|Высота, см
|22
|Выходная мощность
|1000 ВА/700 Вт
|Длина, см
|44
|Защита локальной сети
|нет
|Защита телефонной линии
|нет
|Количество выходных разъёмов с питанием от батареи
|8
|Максимальная поглощаемая энергия импульса
|459 Дж
|Общее количество выходных разъёмов питания
|8
|Производство
|Филиппины
|Тип выходных разъемов питания
|IEC 320 C13 (компьютерный)
|Тип ИБП
|линейно-интерактивный
|Форма выходного сигнала
|синусоида
|Ширина, см
|17
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