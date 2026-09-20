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Кресло офисное BRABIX Premium Prime EX-515, ткань, черное (532547) купить с доставкой в Москве
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Кресло офисное BRABIX Premium Prime EX-515, ткань, черное (532547)

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Кресло офисное BRABIX Premium Prime EX-515, ткань, черное (532547) - фото 1
Кресло офисное BRABIX Premium Prime EX-515, ткань, черное (532547) - фото 2
Кресло офисное BRABIX Premium Prime EX-515, ткань, черное (532547) - фото 3
Кресло офисное BRABIX Premium Prime EX-515, ткань, черное (532547) - фото 4
Кресло офисное BRABIX Premium Prime EX-515, ткань, черное (532547) - фото 5
Кресло офисное BRABIX Premium Prime EX-515, ткань, черное (532547) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло офисное BRABIX Premium Prime EX-515, ткань, черное (532547) - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX Premium Prime EX-515, ткань, черное (532547) - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX Premium Prime EX-515, ткань, черное (532547) - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX Premium Prime EX-515, ткань, черное (532547) - фото 4
  • Кресло офисное BRABIX Premium Prime EX-515, ткань, черное (532547) - фото 5
  • Кресло офисное BRABIX Premium Prime EX-515, ткань, черное (532547) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557508
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
63х61х30
Вес, кг.
12.85

Описание товара Кресло офисное BRABIX Premium Prime EX-515, ткань, черное (532547)

Кресло BRABIX Prime EX-515 - это оригинальный, выразительный дизайн и комфортные габаритные размеры. В набивке использован поролон высокой плотности. Кресло Prime EX-515 отличается своим актуальным эргономичным дизайном. Высокая вентилируемая спинка с мягкими вставками поддерживает осанку ровной и снижает усталость спины. Модель оснащена механизмом качания. Вентилируемая спинка кресла. Обивка кресла выполнена из высококачественной мебельной ткани. Она устойчива к износу, создает комфортные условия в любом температурном режиме и неприхотлива в уходе. Надежный механизм Top Gun гарантирует хорошую поддержку спины и комфорт за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировкой усилия качания под вес сидящего, позволяет регулировать высоту сиденья. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг. Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Premium Prime EX-515, ткань, черное (532547)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Кресло BRABIX Prime EX-515 - это оригинальный, выразительный дизайн и комфортные габаритные размеры. В набивке использован поролон высокой плотности. Кресло Prime EX-515 отличается своим актуальным эргономичным дизайном. Высокая вентилируемая спинка с мягкими вставками поддерживает осанку ровной и снижает усталость спины. Модель оснащена механизмом качания. Вентилируемая спинка кресла. Обивка кресла выполнена из высококачественной мебельной ткани. Она устойчива к износу, создает комфортные условия в любом температурном режиме и неприхотлива в уходе. Надежный механизм Top Gun гарантирует хорошую поддержку спины и комфорт за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировкой усилия качания под вес сидящего, позволяет регулировать высоту сиденья. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг. Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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