Кресло офисное BRABIX Premium Prime EX-515, ткань, черное (532547)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло офисное BRABIX Premium Prime EX-515, ткань, черное (532547)
Кресло BRABIX Prime EX-515 - это оригинальный, выразительный дизайн и комфортные габаритные размеры. В набивке использован поролон высокой плотности. Кресло Prime EX-515 отличается своим актуальным эргономичным дизайном. Высокая вентилируемая спинка с мягкими вставками поддерживает осанку ровной и снижает усталость спины. Модель оснащена механизмом качания. Вентилируемая спинка кресла. Обивка кресла выполнена из высококачественной мебельной ткани. Она устойчива к износу, создает комфортные условия в любом температурном режиме и неприхотлива в уходе. Надежный механизм Top Gun гарантирует хорошую поддержку спины и комфорт за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировкой усилия качания под вес сидящего, позволяет регулировать высоту сиденья. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг. Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
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