Кресло офисное BRABIX Premium Sonata EX-754 экокожа, черное (532491)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло офисное BRABIX Premium Sonata EX-754 экокожа, черное (532491)
Кресло BRABIX Sonata EX-754 украсит офис своим оригинальным дизайном и привлекательным внешним видом! Приятными дополнениями к этому станут его комфорт и долговечность. Кресло обито экокожей премиум класса. Несомненными плюсами этого материала являются износоустойчивость и воздухопроницаемость, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Надежные детали из полированного алюминия придают креслу особый стиль. Удобная посадка позволяет обеспечить комфорт на протяжении длительного рабочего дня. Механизм качания мультиблок отличается высоким уровнем надежности и функциональности. Функция фиксации в пяти положениях позволяет выбрать оптимальную позицию и провести рабочий день в комфорте.
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