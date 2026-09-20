Кресло офисное BRABIX Premium Legacy EX-750 экокожа, черное (532492)

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Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557487
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Кресло BRABIX Legacy EX-750 создано для того, чтобы выполнять большое количество задач в течение рабочего дня с комфортом. Данная модель станет украшением как для офиса, так и для дома. Плотная набивка, широкое сиденье, мягкие комфортные подлокотники - все это создает максимально комфортные условия для продуктивной работы. Прочный каркас и износоустойчивые материалы гарантируют креслу долгие годы эксплуатации. Кресло оборудовано наиболее технически совершенной и эргономичной системой качания - синхромеханизм. Он позволяет согласованно, с определенной зависимостью изменять углы наклона одновременно и спинки, и сиденья. В данной модели кресла реализовано оптимальное соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.
Кресло BRABIX Legacy EX-750 создано для того, чтобы выполнять большое количество задач в течение рабочего дня с комфортом. Данная модель станет украшением как для офиса, так и для дома. Плотная набивка, широкое сиденье, мягкие комфортные подлокотники - все это создает максимально комфортные условия для продуктивной работы. Прочный каркас и износоустойчивые материалы гарантируют креслу долгие годы эксплуатации. Кресло оборудовано наиболее технически совершенной и эргономичной системой качания - синхромеханизм. Он позволяет согласованно, с определенной зависимостью изменять углы наклона одновременно и спинки, и сиденья. В данной модели кресла реализовано оптимальное соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.
Кресло офисное BRABIX Premium Legacy EX-750 экокожа, черное (532492) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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