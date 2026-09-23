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Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418) купить с доставкой в Москве
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Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418)

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Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418) - фото 1
Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418) - фото 2
Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418) - фото 3
Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418) - фото 4
Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
  • Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418) - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418) - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418) - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418) - фото 4
  • Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
10 610 руб.  17 820 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 557479
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418)
10 610 руб. -40%
17 820 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Колеса
да
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
84х67х28
Вес, кг.
13.28

Описание товара Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418)

BRABIX "Pilot" - стильное кресло повышенного комфорта с высокой эргономичной спинкой и мягким подголовником. Данная модель украсит любой интерьер, будь то квартира или офис. Обивка спинки из высококачественной мягкой экокожи "Santorini", с ремнями для поясничной поддержки. Экокожа - современный материал на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. Сиденье кресла просторное с плотной набивкой поролона. Износостойкая объемная мебельная ткань TW практически не выцветает. Комфортный подголовник и подлокотники с мягкими накладками из искусственной кожи добавляют презентабельности и легко чистятся. Модель оснащена механизмом качания "Top-Gun" с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Колеса
да
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Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
BRABIX "Pilot" - стильное кресло повышенного комфорта с высокой эргономичной спинкой и мягким подголовником. Данная модель украсит любой интерьер, будь то квартира или офис. Обивка спинки из высококачественной мягкой экокожи "Santorini", с ремнями для поясничной поддержки. Экокожа - современный материал на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. Сиденье кресла просторное с плотной набивкой поролона. Износостойкая объемная мебельная ткань TW практически не выцветает. Комфортный подголовник и подлокотники с мягкими накладками из искусственной кожи добавляют презентабельности и легко чистятся. Модель оснащена механизмом качания "Top-Gun" с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10610 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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