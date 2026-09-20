Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, оранжевое/черное (532088)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, оранжевое/черное (532088)
BRABIX «Fly CF-100» - доступное, качественное кресло с эргономичной сетчатой спинкой. Бюджетный вариант многофункционального кресла для оборудования приемных и переговорных. Спинка выполнена из прочного материала - акриловой сетки и имеет выраженную поясничную поддержку, обеспечивающую комфортную посадку в течение всего рабочего дня. Ткань TW обладает высокой воздухопроницаемостью и прочностью, практически не истирается. Наполнитель сиденья - утолщенный поролон средней жесткости. Металлические полозья способны выдержать нагрузку до 120 кг!. Неприхотливая модель для дома и офиса среднего ценового сегмента. Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
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Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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