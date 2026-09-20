Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081)
Кресло BRABIX Deco выполнено в стиле модерн, со всеми характерными признаками стиля - плавные изгибающиеся линии, комфорт и изящность. Прекрасно впишется в домашний и офисный интерьер, а так же интерьер любых предприятий сферы обслуживания. Каркас сиденья и спинки является монолитным, выполнен целиком из фанеры, формирующей жесткость всей конструкции и эргономику спинки. Материал обивки высококачественный кожзам - практичный и неприхотливый в уходе материал. Чехол со стежкой формирует презентабельный внешний вид. Пятилучие металлическое разборное выдерживает нагрузку до 120 кг. Модель оснащена механизмом с регулировкой высоты посадки. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 370 руб.1843 руб. в СплитКресло игровое Defender Synergy Черный/Красный, класс 3, PU
-
В наличииЦена 7 420 руб.1855 руб. в СплитКресло офисное Defender MADRID коричневый
-
В наличииЦена 7 530 руб.1883 руб. в СплитКресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU
-
В наличииЦена 7 550 руб.1888 руб. в СплитКресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, ...
-
В наличииЦена 7 580 руб.1895 руб. в СплитКресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусств...
-
В наличииЦена 7 610 руб.1903 руб. в СплитКресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пл...
-
В наличииЦена 7 920 руб.1980 руб. в СплитКресло игровое Defender Master (64359) Black/Red
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитКресло игровое Defender OKAS BLACK/GREY PU
-
В наличииЦена 8 510 руб.2128 руб. в СплитКресло игровое Defender CORE BLACK
-
В наличииЦена 8 740 руб.2185 руб. в СплитКресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED
-
В наличииЦена 8 920 руб.2230 руб. в СплитКресло игровое Defender CRUISER BLACK 64554
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Отзывы о товаре Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081)