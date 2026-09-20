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Корпус Accord ACC-261B черный купить с доставкой в Москве
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Корпус Accord ACC-261B черный

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Корпус Accord ACC-261B черный - фото 1
Корпус Accord ACC-261B черный - фото 2
Корпус Accord ACC-261B черный - фото 3
Корпус Accord ACC-261B черный - фото 4
Корпус Accord ACC-261B черный - фото 5
Корпус Accord ACC-261B черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Accord ACC-261B черный - фото 1
  • Корпус Accord ACC-261B черный - фото 2
  • Корпус Accord ACC-261B черный - фото 3
  • Корпус Accord ACC-261B черный - фото 4
  • Корпус Accord ACC-261B черный - фото 5
  • Корпус Accord ACC-261B черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557219
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
168x350x291
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
250
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 2 x 120 или 2 x 92 или 2 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
3.2

Описание товара Корпус Accord ACC-261B черный

Корпус Accord ACC-261B [ACC-261B] с исполнением в черном цвете имеет соответствующие форм-фактору Mini-Tower габариты. В компактном корпусе, собранном из металлических листов толщиной 0.45 мм, можно собрать офисную машину или домашнюю станцию со всеми приоритетными компонентами. Материнская плата Micro-ATX монтируется внутри этой модели в вертикальном положении. Корпус системного блока Accord ACC-261B [ACC-261B] не имеет в изначальной комплектации блока питания ATX и предлагает для его монтажа отсек в верхней части. Благодаря корпусным вентиляторам размерами 1x 92 мм и 1x 80 мм достигается отвод тепла, выделяемого модулями сборки. В боковых панелях предусмотрены окна для монтажа дополнительных средств охлаждения.



Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус Accord ACC-261B черный




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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
168x350x291
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
250
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 2 x 120 или 2 x 92 или 2 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Accord ACC-261B [ACC-261B] с исполнением в черном цвете имеет соответствующие форм-фактору Mini-Tower габариты. В компактном корпусе, собранном из металлических листов толщиной 0.45 мм, можно собрать офисную машину или домашнюю станцию со всеми приоритетными компонентами. Материнская плата Micro-ATX монтируется внутри этой модели в вертикальном положении. Корпус системного блока Accord ACC-261B [ACC-261B] не имеет в изначальной комплектации блока питания ATX и предлагает для его монтажа отсек в верхней части. Благодаря корпусным вентиляторам размерами 1x 92 мм и 1x 80 мм достигается отвод тепла, выделяемого модулями сборки. В боковых панелях предусмотрены окна для монтажа дополнительных средств охлаждения.


Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Верхнее
Самовывоз
Доставка
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