Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 3.6-3.6мм
IP-камера Trassir TR-D2151IR3 3.6 mm представляет собой простую и удобную модель для уличного размещения, которая обеспечит эффективную охрану различных объектов. В основе модели применяется CMOS-матрица с разрешением 5 Мп, которая вместе с производительным видеочипом обеспечит качественное изображение. С помощью встроенного микрофона камера также может записывать звук. Объектив камеры отличается широкими углами обзора, позволяя удобно следить сразу за всей территорией, а его высокая светосила в паре с мощной ИК-подсветкой обеспечит разборчивую картину в темноте. Благодаря поддержке функции детекции движений охрана объектов будет особенно эффективной – при обнаружении активности в поле зрения камера может включить тревогу или передать сигнал на пульт управления. IP-камера Trassir TR-D2151IR3 выполнена в прочном корпусе цилиндрического типа. Продуманная конструкция вместе с простым подключением обеспечит быстрый ввод модели в эксплуатацию, а интуитивный веб-интерфейс сделает наблюдение удобным не только с ПК, но и со смартфона.
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