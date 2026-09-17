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Мойка высокого давления Champion HP6300 New купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Champion HP6300 New

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Мойка Champion HP6300 New
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55591
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
53х48х35
Вес, кг.
24

Описание товара Мойка высокого давления Champion HP6300 New

Мойка средней производительности с манометром для измерения давления и катушкой для шланга

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Champion HP6300 New




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Мойка средней производительности с манометром для измерения давления и катушкой для шланга
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Champion HP6300 New - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 13270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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