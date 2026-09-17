Электропила Champion 318-16
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Электропила Champion 318-16
Электропила Champion 318-16 используется в строительных и садово-парковых работах. Предназначена для работы с деревом. Электрический двигатель не производит вредных выхлопов, благодаря этому инструмент пригоден для работы в закрытых мастерских. Мягкая резиновая накладка на ручке создает комфорт в работе и не допускает соскальзывания инструмента. Небольшой вес и компактные размеры электропилы Champion 318-16 позволяют работать ею в труднодоступных местах с использованием одной руки.
Особенности:
- Смазка цепи происходит автоматически, что положительно влияет на долговечность пилы;
- Ручка тормоза цепи расположена так, что всегда находится под рукой - в любой момент пилу можно остановить;
- Кнопка блокировки выключателя облегчает процесс работы и исключает случайный запуск двигателя;
- Имеющийся на рукоятке крючок позволяет избавиться от мешающего провода, удобно закрепив его;
- Процесс заливки масла облегчается наличием широкой горловины масляного бака;
- Максимальное число оборотов холостого хода составляет 7000 оборотов в минуту;
- Количество звеньев цепи - 57.
Комплектация:
- Электропила Champion 318-16;
- Шина;
- Цепь;
- Ключ для регулировки натяжения цепи;
- Масло для смазки;
- Чехол;
- Талон гарантийного обслуживания;
- Руководство;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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Электропила Champion 318-16 используется в строительных и садово-парковых работах. Предназначена для работы с деревом. Электрический двигатель не производит вредных выхлопов, благодаря этому инструмент пригоден для работы в закрытых мастерских. Мягкая резиновая накладка на ручке создает комфорт в работе и не допускает соскальзывания инструмента. Небольшой вес и компактные размеры электропилы Champion 318-16 позволяют работать ею в труднодоступных местах с использованием одной руки.
Особенности:
- Смазка цепи происходит автоматически, что положительно влияет на долговечность пилы;
- Ручка тормоза цепи расположена так, что всегда находится под рукой - в любой момент пилу можно остановить;
- Кнопка блокировки выключателя облегчает процесс работы и исключает случайный запуск двигателя;
- Имеющийся на рукоятке крючок позволяет избавиться от мешающего провода, удобно закрепив его;
- Процесс заливки масла облегчается наличием широкой горловины масляного бака;
- Максимальное число оборотов холостого хода составляет 7000 оборотов в минуту;
- Количество звеньев цепи - 57.
Комплектация:
- Электропила Champion 318-16;
- Шина;
- Цепь;
- Ключ для регулировки натяжения цепи;
- Масло для смазки;
- Чехол;
- Талон гарантийного обслуживания;
- Руководство;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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