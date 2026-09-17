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Снегоуборщик бензиновый Champion 1696410/ST661BS купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик бензиновый Champion 1696410/ST661BS

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Снегоуборщик Champion 1696410 / ST661BS - фото 1
Снегоуборщик Champion 1696410 / ST661BS - фото 2
Снегоуборщик Champion 1696410 / ST661BS - фото 3
Снегоуборщик Champion 1696410 / ST661BS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик Champion 1696410 / ST661BS - фото 1
  • Снегоуборщик Champion 1696410 / ST661BS - фото 2
  • Снегоуборщик Champion 1696410 / ST661BS - фото 3
  • Снегоуборщик Champion 1696410 / ST661BS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
48 600 руб.  56 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55575
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Вес, кг.
68

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion 1696410/ST661BS

Снегоуборщик бензиновый Champion 1696410/ST661BS - мощная садовая машина, легко справляющаяся с большими объемами снега. Вместительный топливный бак гарантирует длительную работу агрегата без дозаправки. Прочный стальной шнек легко справляется с слежавшимся, сырым снегом. Антибуксовочный протектор шин обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Снегоуборщик бензиновый Champion 1696410/ST661BS предназначен для очистки территорий от снега в зимний период.

Особенности:

  • Шнек зубчатый, металлический, с износоустойчивыми накладками из полиуретана - для более эффективного измельчения плотного, слежавшегося снега и наста;
  • Протектор шин гарантирует надежное сцепление с поверхностью на обледенелых участках;
  • Желоб для выброса снега изготовлен из металла;
  • Топливный бак с широкой горловиной для облечения дозаправки машины;
  • На ковше имеются полозья, предохраняющие ковш от возможных повреждений.

Комплектация:

  • Снегоуборщик бензиновый Champion 1696410/ST661BS;
  • Прочистной инструмент;
  • Документация;
  • Упаковка.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Champion 1696410/ST661BS




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание

Снегоуборщик бензиновый Champion 1696410/ST661BS - мощная садовая машина, легко справляющаяся с большими объемами снега. Вместительный топливный бак гарантирует длительную работу агрегата без дозаправки. Прочный стальной шнек легко справляется с слежавшимся, сырым снегом. Антибуксовочный протектор шин обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Снегоуборщик бензиновый Champion 1696410/ST661BS предназначен для очистки территорий от снега в зимний период.

Особенности:

  • Шнек зубчатый, металлический, с износоустойчивыми накладками из полиуретана - для более эффективного измельчения плотного, слежавшегося снега и наста;
  • Протектор шин гарантирует надежное сцепление с поверхностью на обледенелых участках;
  • Желоб для выброса снега изготовлен из металла;
  • Топливный бак с широкой горловиной для облечения дозаправки машины;
  • На ковше имеются полозья, предохраняющие ковш от возможных повреждений.

Комплектация:

  • Снегоуборщик бензиновый Champion 1696410/ST661BS;
  • Прочистной инструмент;
  • Документация;
  • Упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Champion 1696410/ST661BS - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 48600 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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