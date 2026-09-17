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Кусторез Champion HTE550 купить с доставкой в Москве
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Кусторез Champion HTE550

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Кусторез Champion HTE550
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55568
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Кусторез электрический
Размеры в упаковке, см
70х47х22
Вес, кг.
3.2

Описание товара Кусторез Champion HTE550

Кусторез электрический. Мощность - 600 Вт. Толщина реза - 20 мм. Вес - 2 кг.

Отзывы о товаре Кусторез Champion HTE550




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Кусторез электрический
Описание
Кусторез электрический. Мощность - 600 Вт. Толщина реза - 20 мм. Вес - 2 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез Champion HTE550 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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