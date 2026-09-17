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Культиватор бензиновый Champion BC 8713 купить с доставкой в Москве
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Культиватор бензиновый Champion BC 8713

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Культиватор бензиновый Champion BC 8713 - фото 1
Культиватор бензиновый Champion BC 8713 - фото 2
Культиватор бензиновый Champion BC 8713 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
  • Культиватор бензиновый Champion BC 8713 - фото 1
  • Культиватор бензиновый Champion BC 8713 - фото 2
  • Культиватор бензиновый Champion BC 8713 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
27 720 руб.  29 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55548
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Культиватор бензиновый
Вес, кг.
64

Описание товара Культиватор бензиновый Champion BC 8713

Мощность - 6.4 л. с. Глубина вспахивания - до 32 см. Ширина обработки - 88 см



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором

Отзывы о товаре Культиватор бензиновый Champion BC 8713




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Культиватор бензиновый
Описание
Мощность - 6.4 л. с. Глубина вспахивания - до 32 см. Ширина обработки - 88 см


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Культиватор бензиновый Champion BC 8713 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 27720 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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