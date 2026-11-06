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Компьютерное кресло Karnox Defender DR ткань, dark grey (KX800211-DRF) купить с доставкой в Москве
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Компьютерное кресло Karnox Defender DR ткань, dark grey (KX800211-DRF)

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Компьютерное кресло Karnox Defender DR ткань, dark grey (KX800211-DRF) - фото 1
Компьютерное кресло Karnox Defender DR ткань, dark grey (KX800211-DRF) - фото 2
Компьютерное кресло Karnox Defender DR ткань, dark grey (KX800211-DRF) - фото 3
Компьютерное кресло Karnox Defender DR ткань, dark grey (KX800211-DRF) - фото 4
Компьютерное кресло Karnox Defender DR ткань, dark grey (KX800211-DRF) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Компьютерное кресло Karnox Defender DR ткань, dark grey (KX800211-DRF) - фото 1
  • Компьютерное кресло Karnox Defender DR ткань, dark grey (KX800211-DRF) - фото 2
  • Компьютерное кресло Karnox Defender DR ткань, dark grey (KX800211-DRF) - фото 3
  • Компьютерное кресло Karnox Defender DR ткань, dark grey (KX800211-DRF) - фото 4
  • Компьютерное кресло Karnox Defender DR ткань, dark grey (KX800211-DRF) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 080 руб. 
Начислим 402 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 555031
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Компьютерное кресло Karnox Defender DR ткань, dark grey (KX800211-DRF)
25 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karnox
Размеры в упаковке, см
90х73х40
Вес, кг.
28

Описание товара Компьютерное кресло Karnox Defender DR ткань, dark grey (KX800211-DRF)

Компьютерное кресло Karnox Defender DR ткань, dark grey (KX800211-DRF)

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Karnox Defender DR ткань, dark grey (KX800211-DRF)




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Характеристики
Бренд
Karnox
Описание
Компьютерное кресло Karnox Defender DR ткань, dark grey (KX800211-DRF)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компьютерное кресло Karnox Defender DR ткань, dark grey (KX800211-DRF) - по цене 25080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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