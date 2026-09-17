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Мойка высокого давления Champion HP6160 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Champion HP6160

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Мойка высокого давления Champion HP6160 - фото 1
Мойка высокого давления Champion HP6160 - фото 2
Мойка высокого давления Champion HP6160 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка высокого давления Champion HP6160 - фото 1
  • Мойка высокого давления Champion HP6160 - фото 2
  • Мойка высокого давления Champion HP6160 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
6 790 руб.  8 488 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55495
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
53х48х35
Вес, кг.
5.72

Описание товара Мойка высокого давления Champion HP6160

Для бытового применения. Работа от сети. Емкость для моющего средства

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Champion HP6160




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Для бытового применения. Работа от сети. Емкость для моющего средства
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Champion HP6160 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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