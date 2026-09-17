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Мойка высокого давления Champion HP1120 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Champion HP1120

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Мойка высокого давления Champion HP1120 - фото 1
Мойка высокого давления Champion HP1120 - фото 2
Мойка высокого давления Champion HP1120 - фото 3
Мойка высокого давления Champion HP1120 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка высокого давления Champion HP1120 - фото 1
  • Мойка высокого давления Champion HP1120 - фото 2
  • Мойка высокого давления Champion HP1120 - фото 3
  • Мойка высокого давления Champion HP1120 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55492
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
53х48х35
Вес, кг.
2.88

Описание товара Мойка высокого давления Champion HP1120

Работает от бортовой сети автомобиля. Моющее средство наносится на автомобиль вручную

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Champion HP1120




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Работает от бортовой сети автомобиля. Моющее средство наносится на автомобиль вручную
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Champion HP1120 - данный товар вы можете купить по цене 2170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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