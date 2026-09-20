Сетевая карта LR-LINK 4x25GbE SFP28 PCIe4.0 x16 LRES1023PF-4SFP28
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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Интерфейс подключения
PCI-E x16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 850 руб.
В наличии
Код товара: 554886
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Загружаем...
40 850 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Адаптер
Интерфейс подключения
PCI-E x16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х3
Вес, г.
280
Описание товара Сетевая карта LR-LINK 4x25GbE SFP28 PCIe4.0 x16 LRES1023PF-4SFP28
LRES1023PF-4SFP28 - это четырехпортовый адаптер Fibre Server SFP28 Ethernet PCIe x16 4.0 на базе чипсета Intel E810. Адаптер помогает оптимизировать производительность облачности и хранения, при высокой протности 25G порт обеспечивает несколько соединений по запросу. Сетевой адаптер может удовлетворить требования центров обработки данных следующего поколения, предоставляя непревзойденные функции как для виртуализации серверов, так и для сетей, обеспечивая надежную производительность в гибких сетях LAN и SAN.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Адаптер
Интерфейс подключения
PCI-E x16
Страна производитель
Китай
LRES1023PF-4SFP28 - это четырехпортовый адаптер Fibre Server SFP28 Ethernet PCIe x16 4.0 на базе чипсета Intel E810. Адаптер помогает оптимизировать производительность облачности и хранения, при высокой протности 25G порт обеспечивает несколько соединений по запросу. Сетевой адаптер может удовлетворить требования центров обработки данных следующего поколения, предоставляя непревзойденные функции как для виртуализации серверов, так и для сетей, обеспечивая надежную производительность в гибких сетях LAN и SAN.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Сетевая карта LR-LINK 4x25GbE SFP28 PCIe4.0 x16 LRES1023PF-4SFP28 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 40850 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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