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Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP LRES1024PF-4SFP+ купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP LRES1024PF-4SFP+

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Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP LRES1024PF-4SFP+ - фото 1
Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP LRES1024PF-4SFP+ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Форм-фактор
PCIe
Количество сетевых портов
4 порта
Типы сетевых портов
SFP+
Скорость портов
10 Гбит/с
  • Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP LRES1024PF-4SFP+ - фото 1
  • Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP LRES1024PF-4SFP+ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 960 руб. 
Начислим 400 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554879
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP LRES1024PF-4SFP+
24 960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Форм-фактор
PCIe
Количество сетевых портов
4 порта
Типы сетевых портов
SFP+
Скорость портов
10 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х3
Вес, г.
420

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP LRES1024PF-4SFP+

**Сетевой адаптер Lr-Link LRES1024PF-4SFP+ PCIe v3.0 x8 4*SFP+ 10G NIC Card на базе Intel 82599** — это высокопроизводительное сетевое устройство, предназначенное для использования в серверах и рабочих станциях. **Основные характеристики:** * Поддержка четырёх портов SFP+ с пропускной способностью до 10 Гбит/с. * Совместимость с PCIe версии 3.0 (x8). * Интеграция с контроллером Intel 82599. Этот сетевой адаптер обеспечивает высокую скорость передачи данных и надёжное соединение, что делает его идеальным выбором для требовательных сетевых приложений, таких как виртуализация, облачные вычисления и высокопроизводительные вычисления. Он может быть использован в различных сценариях, включая: * Серверы баз данных. * Сетевые хранилища данных. * Системы виртуализации. * Высокопроизводительные вычислительные системы. Сетевой адаптер Lr-Link LRES1024PF-4SFP+ является надёжным и эффективным решением для обеспечения высокой скорости передачи данных в современных сетях. Он позволяет создавать гибкие и масштабируемые сетевые конфигурации, обеспечивая при этом высокую производительность и стабильность работы.

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP LRES1024PF-4SFP+




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Форм-фактор
PCIe
Количество сетевых портов
4 порта
Типы сетевых портов
SFP+
Скорость портов
10 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
**Сетевой адаптер Lr-Link LRES1024PF-4SFP+ PCIe v3.0 x8 4*SFP+ 10G NIC Card на базе Intel 82599** — это высокопроизводительное сетевое устройство, предназначенное для использования в серверах и рабочих станциях. **Основные характеристики:** * Поддержка четырёх портов SFP+ с пропускной способностью до 10 Гбит/с. * Совместимость с PCIe версии 3.0 (x8). * Интеграция с контроллером Intel 82599. Этот сетевой адаптер обеспечивает высокую скорость передачи данных и надёжное соединение, что делает его идеальным выбором для требовательных сетевых приложений, таких как виртуализация, облачные вычисления и высокопроизводительные вычисления. Он может быть использован в различных сценариях, включая: * Серверы баз данных. * Сетевые хранилища данных. * Системы виртуализации. * Высокопроизводительные вычислительные системы. Сетевой адаптер Lr-Link LRES1024PF-4SFP+ является надёжным и эффективным решением для обеспечения высокой скорости передачи данных в современных сетях. Он позволяет создавать гибкие и масштабируемые сетевые конфигурации, обеспечивая при этом высокую производительность и стабильность работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP LRES1024PF-4SFP+ - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 24960 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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