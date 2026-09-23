Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP LRES1024PF-4SFP+
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Характеристики
Описание товара Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP LRES1024PF-4SFP+
**Сетевой адаптер Lr-Link LRES1024PF-4SFP+ PCIe v3.0 x8 4*SFP+ 10G NIC Card на базе Intel 82599** — это высокопроизводительное сетевое устройство, предназначенное для использования в серверах и рабочих станциях. **Основные характеристики:** * Поддержка четырёх портов SFP+ с пропускной способностью до 10 Гбит/с. * Совместимость с PCIe версии 3.0 (x8). * Интеграция с контроллером Intel 82599. Этот сетевой адаптер обеспечивает высокую скорость передачи данных и надёжное соединение, что делает его идеальным выбором для требовательных сетевых приложений, таких как виртуализация, облачные вычисления и высокопроизводительные вычисления. Он может быть использован в различных сценариях, включая: * Серверы баз данных. * Сетевые хранилища данных. * Системы виртуализации. * Высокопроизводительные вычислительные системы. Сетевой адаптер Lr-Link LRES1024PF-4SFP+ является надёжным и эффективным решением для обеспечения высокой скорости передачи данных в современных сетях. Он позволяет создавать гибкие и масштабируемые сетевые конфигурации, обеспечивая при этом высокую производительность и стабильность работы.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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