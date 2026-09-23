Top.Mail.Ru
Сетевая карта LR-LINK 1x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16 LRES1019PF-QSFP28 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевая карта LR-LINK 1x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16 LRES1019PF-QSFP28

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой адаптер LR-Link 100GB QSFP+ (LRES1019PF-QSFP28)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 800 руб. 
Начислим 525 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554875
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевая карта LR-LINK 1x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16 LRES1019PF-QSFP28
32 800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
300

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 1x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16 LRES1019PF-QSFP28

LRES1019PF-QSFP28 представляет собой однопортовый сетевой адаптер 100G ethernet PCI express v4.0 x16, разработанный Shenzhen Lianrui Electronics Co., Ltd. на основе чипа Intel. Он дополнен функцией расширения аппаратного ускорения обработки пакетов данных, а также внедрена технология очереди приложений. Эта технология может реализовать поддержку NVMe Fabric TCP. Он также имеет выборочную поддержку функций iWARP и RoCEv2 RDMA. Этот адаптер может в то же время, он обратно совместим с PCIe v3.0 и v2.0. Плата адаптера обеспечивает двухпортовую двунаправленную скорость передачи данных с теоретической пропускной способностью 400 ГБ на шине PCI express v4.0 x16.

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 1x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16 LRES1019PF-QSFP28




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Описание
LRES1019PF-QSFP28 представляет собой однопортовый сетевой адаптер 100G ethernet PCI express v4.0 x16, разработанный Shenzhen Lianrui Electronics Co., Ltd. на основе чипа Intel. Он дополнен функцией расширения аппаратного ускорения обработки пакетов данных, а также внедрена технология очереди приложений. Эта технология может реализовать поддержку NVMe Fabric TCP. Он также имеет выборочную поддержку функций iWARP и RoCEv2 RDMA. Этот адаптер может в то же время, он обратно совместим с PCIe v3.0 и v2.0. Плата адаптера обеспечивает двухпортовую двунаправленную скорость передачи данных с теоретической пропускной способностью 400 ГБ на шине PCI express v4.0 x16.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта LR-LINK 1x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16 LRES1019PF-QSFP28 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 32800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...