Сетевая карта LR-LINK 2x100GbE QSFP28 OCP3.0 PCIe4.0 x16 LRES3026PF-OCP
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Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554868
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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х3
Вес, г.
260
Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x100GbE QSFP28 OCP3.0 PCIe4.0 x16 LRES3026PF-OCP
Сетевая карта LR-Link LRES3026PF-OCP OCP 3.0 (PCIe 4.0 x16), Intel E810, 2*QSFP28 100G NIC Card, версия PCI - 4.0, стандарт USB - USB 2.0, чип - Intel E810
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Сетевая карта LR-Link LRES3026PF-OCP OCP 3.0 (PCIe 4.0 x16), Intel E810, 2*QSFP28 100G NIC Card, версия PCI - 4.0, стандарт USB - USB 2.0, чип - Intel E810
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Сетевая карта LR-LINK 2x100GbE QSFP28 OCP3.0 PCIe4.0 x16 LRES3026PF-OCP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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