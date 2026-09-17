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Бензопила Champion 55-18 купить с доставкой в Москве
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Бензопила Champion 55-18

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Бензопила Champion 55-18 - фото 3
Бензопила Champion 55-18 - фото 4
Бензопила Champion 55-18 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила Champion 55-18 - фото 1
  • Бензопила Champion 55-18 - фото 2
  • Бензопила Champion 55-18 - фото 3
  • Бензопила Champion 55-18 - фото 4
  • Бензопила Champion 55-18 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55457
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
44х32х31
Вес, кг.
5.3

Описание товара Бензопила Champion 55-18

Бензопила Champion 55-18 предназначена для бытового использования и применяется для легких работ, связанных с распиловкой древесины. С ее помощью осуществляются уход за деревьями, заготовка дров для личных нужд, небольшие строительные и ремонтные работы. Благодаря наличию праймера, пила легко запускается даже после длительного перерыва в работе. Бензопила Champion 55-18 поставляется в удобном кейсе, что значительно облегчает процесс ее транспортировки и хранения.

Особенности:

  • Двигатель застрахован от перегрева благодаря системе воздушного охлаждения;
  • Удобная рукоятка с прорезиненными накладками обеспечивает надежный хват;
  • Для лучшей передачи крутящего момента и большей надежности предусмотрено трехсекционное центробежное сцепление;
  • Зубчатый упор фиксирует пилу на деревянной поверхности;
  • Электронное зажигание облегчает запуск инструмента;
  • Блокировка кнопки включения предотвращает непреднамеренный пуск двигателя инструмента;
  • Быстрый допуск к масляному и топливному баку и широкие горловины для простого заполнение пилы топливом и маслом;
  • Инерционный тормоз моментально остановит пилу при резкой отдаче или соскальзывании рук оператора на щиток.

Комплектация:

  • Бензопила Champion 55-18;
  • Шина направляющая;
  • Кейс для хранения пилы + набор инструментов;
  • Цепь пильная;
  • Емкость для приготовления топливной смеси;
  • Гарантия;
  • Паспорт изделия;
  • Упаковка.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Champion 55-18




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Описание

Бензопила Champion 55-18 предназначена для бытового использования и применяется для легких работ, связанных с распиловкой древесины. С ее помощью осуществляются уход за деревьями, заготовка дров для личных нужд, небольшие строительные и ремонтные работы. Благодаря наличию праймера, пила легко запускается даже после длительного перерыва в работе. Бензопила Champion 55-18 поставляется в удобном кейсе, что значительно облегчает процесс ее транспортировки и хранения.

Особенности:

  • Двигатель застрахован от перегрева благодаря системе воздушного охлаждения;
  • Удобная рукоятка с прорезиненными накладками обеспечивает надежный хват;
  • Для лучшей передачи крутящего момента и большей надежности предусмотрено трехсекционное центробежное сцепление;
  • Зубчатый упор фиксирует пилу на деревянной поверхности;
  • Электронное зажигание облегчает запуск инструмента;
  • Блокировка кнопки включения предотвращает непреднамеренный пуск двигателя инструмента;
  • Быстрый допуск к масляному и топливному баку и широкие горловины для простого заполнение пилы топливом и маслом;
  • Инерционный тормоз моментально остановит пилу при резкой отдаче или соскальзывании рук оператора на щиток.

Комплектация:

  • Бензопила Champion 55-18;
  • Шина направляющая;
  • Кейс для хранения пилы + набор инструментов;
  • Цепь пильная;
  • Емкость для приготовления топливной смеси;
  • Гарантия;
  • Паспорт изделия;
  • Упаковка.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Доставка
Отзывы


Бензопила Champion 55-18 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5950 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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