Бензопила Champion 250-18
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Бензопила Champion 250-18
Бензопила Champion 250-18 представляет собой мощный инструмент, предназначенный для бытового использования. С ее помощью производится вал небольших деревьев, спиливание веток, заготовка дров. Простота в управлении и легкость в обслуживании делают инструмент востребованным среди садоводов и жителей сельской местности. Безопасность использования пилы обеспечивается наличием инерционного тормоза. Система гашения вибраций позволяет работать с бензопилой Champion 250-18 длительное время, не чувствуя утомления.
Особенности:
- Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев двигателя;
- Удобная рукоятка обеспечивает анатомически правильный хват;
- Инерционный тормоз моментально срабатывает при прикосновении к щитку или резкой отдаче;
- Зубчатый упор надежно удерживает пилу на деревянной поверхности;
- Уловитель цепи предотвращает травмирование пользователя при случайном разрыве оснастки;
- Блокировка курка газа предотвращает случайный запуск инструмента;
- Металлические амортизаторы снижают вибрацию.
Комплектация:
- Бензопила Champion 250-18;
- Шина направляющая;
- Пильная цепь;
- Гарантийный талон;
- Инструкция;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Бензопила Champion 250-18 представляет собой мощный инструмент, предназначенный для бытового использования. С ее помощью производится вал небольших деревьев, спиливание веток, заготовка дров. Простота в управлении и легкость в обслуживании делают инструмент востребованным среди садоводов и жителей сельской местности. Безопасность использования пилы обеспечивается наличием инерционного тормоза. Система гашения вибраций позволяет работать с бензопилой Champion 250-18 длительное время, не чувствуя утомления.
Особенности:
- Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев двигателя;
- Удобная рукоятка обеспечивает анатомически правильный хват;
- Инерционный тормоз моментально срабатывает при прикосновении к щитку или резкой отдаче;
- Зубчатый упор надежно удерживает пилу на деревянной поверхности;
- Уловитель цепи предотвращает травмирование пользователя при случайном разрыве оснастки;
- Блокировка курка газа предотвращает случайный запуск инструмента;
- Металлические амортизаторы снижают вибрацию.
Комплектация:
- Бензопила Champion 250-18;
- Шина направляющая;
- Пильная цепь;
- Гарантийный талон;
- Инструкция;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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