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Бензопила Champion 250-18 купить с доставкой в Москве
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Бензопила Champion 250-18

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Бензопила Champion 250-18 - фото 1
Бензопила Champion 250-18 - фото 2
Бензопила Champion 250-18 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила Champion 250-18 - фото 1
  • Бензопила Champion 250-18 - фото 2
  • Бензопила Champion 250-18 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55455
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
44х32х31
Вес, кг.
5.1

Описание товара Бензопила Champion 250-18

Бензопила Champion 250-18 представляет собой мощный инструмент, предназначенный для бытового использования. С ее помощью производится вал небольших деревьев, спиливание веток, заготовка дров. Простота в управлении и легкость в обслуживании делают инструмент востребованным среди садоводов и жителей сельской местности. Безопасность использования пилы обеспечивается наличием инерционного тормоза. Система гашения вибраций позволяет работать с бензопилой Champion 250-18 длительное время, не чувствуя утомления.

Особенности:

  • Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев двигателя;
  • Удобная рукоятка обеспечивает анатомически правильный хват;
  • Инерционный тормоз моментально срабатывает при прикосновении к щитку или резкой отдаче;
  • Зубчатый упор надежно удерживает пилу на деревянной поверхности;
  • Уловитель цепи предотвращает травмирование пользователя при случайном разрыве оснастки;
  • Блокировка курка газа предотвращает случайный запуск инструмента;
  • Металлические амортизаторы снижают вибрацию.

Комплектация:

  • Бензопила Champion 250-18;
  • Шина направляющая;
  • Пильная цепь;
  • Гарантийный талон;
  • Инструкция;
  • Упаковка.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Champion 250-18




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Описание

Бензопила Champion 250-18 представляет собой мощный инструмент, предназначенный для бытового использования. С ее помощью производится вал небольших деревьев, спиливание веток, заготовка дров. Простота в управлении и легкость в обслуживании делают инструмент востребованным среди садоводов и жителей сельской местности. Безопасность использования пилы обеспечивается наличием инерционного тормоза. Система гашения вибраций позволяет работать с бензопилой Champion 250-18 длительное время, не чувствуя утомления.

Особенности:

  • Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев двигателя;
  • Удобная рукоятка обеспечивает анатомически правильный хват;
  • Инерционный тормоз моментально срабатывает при прикосновении к щитку или резкой отдаче;
  • Зубчатый упор надежно удерживает пилу на деревянной поверхности;
  • Уловитель цепи предотвращает травмирование пользователя при случайном разрыве оснастки;
  • Блокировка курка газа предотвращает случайный запуск инструмента;
  • Металлические амортизаторы снижают вибрацию.

Комплектация:

  • Бензопила Champion 250-18;
  • Шина направляющая;
  • Пильная цепь;
  • Гарантийный талон;
  • Инструкция;
  • Упаковка.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Самовывоз
Доставка
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Бензопила Champion 250-18 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8530 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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