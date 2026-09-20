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Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый купить с доставкой в Москве
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Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый

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Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото 1
Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото 2
Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото 3
Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото 4
Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото 5
Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото 6
Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото 7
Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото 8
Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото 9
Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото 1
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото 2
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото 3
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото 4
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото 5
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото 6
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото 7
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото 8
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото 9
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554552
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
прибор, щеточка для чистки, защитная крышка, документация, сетевой адаптер, документация, упаковка
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухой
Страна производства
Республика Корея
Тип элементов питания
Ni-Cd
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х7
Вес, г.
333

Описание товара Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый

Компактная электробритва Hyundai H-SH8090 обеспечивает максимально чистое бритье. Модель работает от аккумулятора на протяжении 45 минут. Данная электробритва будет незаменимым помощником в поездках.

Отзывы о товаре Бритва роторная Hyundai H-SH8090 реж.эл.:3 питан.:аккум. черный/золотистый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
прибор, щеточка для чистки, защитная крышка, документация, сетевой адаптер, документация, упаковка
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухой
Страна производства
Республика Корея
Развернуть
Тип элементов питания
Ni-Cd
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная электробритва Hyundai H-SH8090 обеспечивает максимально чистое бритье. Модель работает от аккумулятора на протяжении 45 минут. Данная электробритва будет незаменимым помощником в поездках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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