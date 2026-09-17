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Бензопила Champion 240 купить с доставкой в Москве
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Бензопила Champion 240

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила Champion 240 - фото 1
  • Бензопила Champion 240 - фото 2
  • Бензопила Champion 240 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
17 700 руб.  22 121 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55453
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
44х32х31
Вес, кг.
4.3

Описание товара Бензопила Champion 240

Бензопила Champion 240-16 относится к полупрофессиональному классу инструмента и предназначена для интенсивной эксплуатации. Применяется для работ на открытом воздухе. С ее помощью легко производить заготовку дров, выполнять ряд строительных работ, прореживать кроны деревьев. Наличие бензинового двигателя обеспечивает свободу передвижения с инструментом. Небольшой вес и габариты и простое, интуитивно-понятное управление делают бензопилу Champion 240-16 востребованным и доступным инструментом.

Особенности:

  • Двигатель застрахован от перегрева благодаря системе воздушного охлаждения;
  • Удобные ручки пилы обеспечивают анатомически правильный захват инструмента;
  • Инерционный тормоз моментально срабатывает при прикосновении к щитку или резкой отдаче;
  • Зубчатый упор фиксирует пилу на деревянной поверхности;
  • Наличие праймера облегчает запуск двигателя инструмента при низких температурах;
  • Блокировка курка газа предотвращает случайный запуск инструмента;
  • Быстрый допуск к масляному и топливному баку и широкие горловины для простого заполнение пилы топливом и маслом;
  • Электронная система зажигания облегчает запуск инструмента.

Комплектация:

  • Бензопила Champion 240-16;
  • Цепь;
  • Шина;
  • Гарантия;
  • Паспорт изделия;
  • Упаковка.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Champion 240




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Описание

Бензопила Champion 240-16 относится к полупрофессиональному классу инструмента и предназначена для интенсивной эксплуатации. Применяется для работ на открытом воздухе. С ее помощью легко производить заготовку дров, выполнять ряд строительных работ, прореживать кроны деревьев. Наличие бензинового двигателя обеспечивает свободу передвижения с инструментом. Небольшой вес и габариты и простое, интуитивно-понятное управление делают бензопилу Champion 240-16 востребованным и доступным инструментом.

Особенности:

  • Двигатель застрахован от перегрева благодаря системе воздушного охлаждения;
  • Удобные ручки пилы обеспечивают анатомически правильный захват инструмента;
  • Инерционный тормоз моментально срабатывает при прикосновении к щитку или резкой отдаче;
  • Зубчатый упор фиксирует пилу на деревянной поверхности;
  • Наличие праймера облегчает запуск двигателя инструмента при низких температурах;
  • Блокировка курка газа предотвращает случайный запуск инструмента;
  • Быстрый допуск к масляному и топливному баку и широкие горловины для простого заполнение пилы топливом и маслом;
  • Электронная система зажигания облегчает запуск инструмента.

Комплектация:

  • Бензопила Champion 240-16;
  • Цепь;
  • Шина;
  • Гарантия;
  • Паспорт изделия;
  • Упаковка.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила Champion 240 – стоимость товара 17700 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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