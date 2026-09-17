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Бензопила Champion 142 купить с доставкой в Москве
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Бензопила Champion 142

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Бензопила Champion 142 - фото 1
Бензопила Champion 142 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила Champion 142 - фото 1
  • Бензопила Champion 142 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55452
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
44х32х31
Вес, кг.
4.5

Описание товара Бензопила Champion 142

Бензопила Champion 142-16 предназначена для работы на открытом воздухе. Применяется для распила древесины, срезания сучков и небольших веток. Безопасность работы обеспечивается инерционным тормозом, который останавливает цепь при резкой отдаче или контакта с предохранительным щитком. Система вентиляции предотвращает перегрев двигателя бензопилы Champion 142-16.

Особенности:

  • Воздушное охлаждение осуществляется через отверстия в корпусе;
  • Удобная рукоятка обеспечивает анатомически правильный хват;
  • Наличие инерционного тормоза обеспечивает безопасность работы с инструментом;
  • Зубчатый упор служит для надежной фиксации инструмента на деревянной поверхности;
  • Регулировка скорости позволяет выбрать оптимальный режим работы;
  • Блокировка кнопки включения предотвращает непреднамеренный пуск двигателя инструмента;
  • Система снижения вибрации создает комфортные условия для работы.

Комплектация:

  • Бензопила Champion 142-16;
  • Пильная цепь;
  • Шина;
  • Талон гарантийного обслуживания;
  • Руководство;
  • Упаковка.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Champion 142




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Описание

Бензопила Champion 142-16 предназначена для работы на открытом воздухе. Применяется для распила древесины, срезания сучков и небольших веток. Безопасность работы обеспечивается инерционным тормозом, который останавливает цепь при резкой отдаче или контакта с предохранительным щитком. Система вентиляции предотвращает перегрев двигателя бензопилы Champion 142-16.

Особенности:

  • Воздушное охлаждение осуществляется через отверстия в корпусе;
  • Удобная рукоятка обеспечивает анатомически правильный хват;
  • Наличие инерционного тормоза обеспечивает безопасность работы с инструментом;
  • Зубчатый упор служит для надежной фиксации инструмента на деревянной поверхности;
  • Регулировка скорости позволяет выбрать оптимальный режим работы;
  • Блокировка кнопки включения предотвращает непреднамеренный пуск двигателя инструмента;
  • Система снижения вибрации создает комфортные условия для работы.

Комплектация:

  • Бензопила Champion 142-16;
  • Пильная цепь;
  • Шина;
  • Талон гарантийного обслуживания;
  • Руководство;
  • Упаковка.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила Champion 142 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4050 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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