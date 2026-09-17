Бензопила Champion 137
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Бензопила Champion 137
Бензопила Champion 137-16 применяется для валки небольших деревьев, заготовки дров, строительных и ремонтных работ. Система воздушного охлаждения защищает двигатель от перегрева, инерционный тормоз гарантирует быструю остановку пилы при возникновении внештатных ситуаций. Небольшой вес и компактные размеры позволяют работать пилой в труднодоступных местах. Бензопила Champion 137-16 предназначена для бытового использования.
Особенности:
- Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев двигателя;
- Удобная рукоятка с прорезиненными накладками обеспечивает надежный хват;
- Инерционный тормоз моментально останавливает работу пилы при резкой отдаче или соскальзывании рук на щиток;
- Зубчатый упор надежно удерживает пилу на деревянной поверхности;
- Плавная регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный режим работы;
- Блокиратор выключателя облегчает процесс работы и предотвращает непреднамеренный пуск пилы;
- Металлические амортизаторы снижают вибрацию.
Комплектация:
- Бензопила Champion 137-16;
- Шина направляющая;
- Чехол шины защитный;
- Цепь пильная;
- Набор инструментов;
- Емкость для приготовления топливной смеси;
- Гарантийный талон;
- Инструкция;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Бензопила Champion 137-16 применяется для валки небольших деревьев, заготовки дров, строительных и ремонтных работ. Система воздушного охлаждения защищает двигатель от перегрева, инерционный тормоз гарантирует быструю остановку пилы при возникновении внештатных ситуаций. Небольшой вес и компактные размеры позволяют работать пилой в труднодоступных местах. Бензопила Champion 137-16 предназначена для бытового использования.
Особенности:
- Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев двигателя;
- Удобная рукоятка с прорезиненными накладками обеспечивает надежный хват;
- Инерционный тормоз моментально останавливает работу пилы при резкой отдаче или соскальзывании рук на щиток;
- Зубчатый упор надежно удерживает пилу на деревянной поверхности;
- Плавная регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный режим работы;
- Блокиратор выключателя облегчает процесс работы и предотвращает непреднамеренный пуск пилы;
- Металлические амортизаторы снижают вибрацию.
Комплектация:
- Бензопила Champion 137-16;
- Шина направляющая;
- Чехол шины защитный;
- Цепь пильная;
- Набор инструментов;
- Емкость для приготовления топливной смеси;
- Гарантийный талон;
- Инструкция;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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