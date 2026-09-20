Top.Mail.Ru
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 4096Mb GV-N1656D6-4GL купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 4096Mb GV-N1656D6-4GL

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 4096Mb GV-N1656D6-4GL - фото 1
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 4096Mb GV-N1656D6-4GL - фото 2
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 4096Mb GV-N1656D6-4GL - фото 3
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 4096Mb GV-N1656D6-4GL - фото 4
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 4096Mb GV-N1656D6-4GL - фото 5
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 4096Mb GV-N1656D6-4GL - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
  • Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 4096Mb GV-N1656D6-4GL - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 4096Mb GV-N1656D6-4GL - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 4096Mb GV-N1656D6-4GL - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 4096Mb GV-N1656D6-4GL - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 4096Mb GV-N1656D6-4GL - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 4096Mb GV-N1656D6-4GL - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554399
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
38х17х8
Вес, г.
169

Описание товара Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 4096Mb GV-N1656D6-4GL

Компания GIGABYTE представляет низкопрофильную видеокарту GeForce GTX 1650 D6 Low Profile, которая в первую очередь нацелена на желающих создать игровую систему начального уровня в тонком системном корпусе.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 4096Mb GV-N1656D6-4GL




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарты
Описание
Компания GIGABYTE представляет низкопрофильную видеокарту GeForce GTX 1650 D6 Low Profile, которая в первую очередь нацелена на желающих создать игровую систему начального уровня в тонком системном корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 4096Mb GV-N1656D6-4GL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...