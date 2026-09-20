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Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) купить с доставкой в Москве
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Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM)

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Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 1
Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 2
Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 3
Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 4
Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 5
Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 6
Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 7
Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 8
Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 9
Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 10
Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 11
Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 12
Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 13
Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 1
  • Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 2
  • Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 3
  • Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 4
  • Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 5
  • Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 6
  • Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 7
  • Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 8
  • Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 9
  • Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 10
  • Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 11
  • Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 12
  • Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 13
  • Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554034
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс для зарядки, кабель для зарядки, сменные амбушюры
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
125

Описание товара Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM)

Наушники TWS ZMI Purpods Pro – флагманская модель с системой активного шумоподавления, которая помогает избежать посторонних шумов и сконцентрироваться на прослушивании любимой музыки. Высокое качество звука достигается за счет мощных динамиков 9 мм. Встроенный микрофон предоставляет возможность ответа на звонки. Синхронизация со смартфоном основана на применении беспроводного интерфейса Bluetooth 5.2. Для интуитивного управления реализованы сенсорное управление и голосовое управление. Среди функциональных особенностей модели отмечаются игровой режим, датчик автообнаружения уха и функция быстрой зарядки. Время автономной работы ZMI Purpods Pro с учетом подзарядок от кейса, предусмотренного в комплекте, составляет в пределах 32 часов.

Отзывы о товаре Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс для зарядки, кабель для зарядки, сменные амбушюры
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники TWS ZMI Purpods Pro – флагманская модель с системой активного шумоподавления, которая помогает избежать посторонних шумов и сконцентрироваться на прослушивании любимой музыки. Высокое качество звука достигается за счет мощных динамиков 9 мм. Встроенный микрофон предоставляет возможность ответа на звонки. Синхронизация со смартфоном основана на применении беспроводного интерфейса Bluetooth 5.2. Для интуитивного управления реализованы сенсорное управление и голосовое управление. Среди функциональных особенностей модели отмечаются игровой режим, датчик автообнаружения уха и функция быстрой зарядки. Время автономной работы ZMI Purpods Pro с учетом подзарядок от кейса, предусмотренного в комплекте, составляет в пределах 32 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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