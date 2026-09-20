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Смеситель для кухни FAUZT FZs-805-130 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни FAUZT FZs-805-130 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА

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Смеситель для кухни FAUZT FZs-805-130 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Высота излива
15
Длина излива
25.5
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 553631
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Характеристики

Бренд
FAUZT
Тип товара
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Высота излива
15
Длина излива
25.5
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
смеситель | паспорт | крепление-гайка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х11х6
Вес, г.
950

Описание товара Смеситель для кухни FAUZT FZs-805-130 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА

Смесители FAUZT (Россия) созданы для обеспечения ваших краткосрочных (на несколько месяцев) и среднесрочнных (1-2 года) потребностей. Например: Съёмнная квартира, сезонное жильё, подменный, временный вариант. Благодаря очень низкой цене, смесители FAUZT можете приобрести в любой, необходимый, момент при этом обладая минимальными денежными средствами. Наши смесители - ваше решение.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни FAUZT FZs-805-130 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА




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Характеристики
Бренд
FAUZT
Тип товара
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Высота излива
15
Длина излива
25.5
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
смеситель | паспорт | крепление-гайка
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители FAUZT (Россия) созданы для обеспечения ваших краткосрочных (на несколько месяцев) и среднесрочнных (1-2 года) потребностей. Например: Съёмнная квартира, сезонное жильё, подменный, временный вариант. Благодаря очень низкой цене, смесители FAUZT можете приобрести в любой, необходимый, момент при этом обладая минимальными денежными средствами. Наши смесители - ваше решение.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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