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Смеситель для кухни ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА (PSM-104-31) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА (PSM-104-31)

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Смеситель для кухни ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА (PSM-104-31)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 553323
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
30
Страна бренда
Россия
Ширина, см
15
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х6
Вес, г.
770

Описание товара Смеситель для кухни ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА (PSM-104-31)

Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настольный



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА (PSM-104-31)




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
30
Страна бренда
Россия
Ширина, см
15
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настольный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА (PSM-104-31) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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