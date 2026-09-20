Смеситель для душа ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ тип тип См-ДшОНРШл (PSM-104-4)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 553319
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
эксцентрики | душевой шланг | лейка | декоративная шайба (отражатель) | паспорт | держатель душевой лейки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х11
Вес, кг.
1.01
Описание товара Смеситель для душа ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ тип тип См-ДшОНРШл (PSM-104-4)
Смесители ПСМ-Профсан (Россия) производятся из латуни марки ЛЦ40С (ГОСТ 15527-2004). Долговечный и экологичный материал, безопасный для здоровья. Надёжный картридж с пластинами (керамические) из минерала Корунд (Al?O?), по твердости, стоит после алмаза. Изделие прошло испытание под давлением воды и воздуха от 3 Атм до 10 Атм. и соответствует принятым в России нормам ГОСТ. Высокое качество по доступной цене. Гарантия - 5 лет.
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Бренд
Тип товара
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
эксцентрики | душевой шланг | лейка | декоративная шайба (отражатель) | паспорт | держатель душевой лейки
Развернуть
Страна производитель
Китай
Смесители ПСМ-Профсан (Россия) производятся из латуни марки ЛЦ40С (ГОСТ 15527-2004). Долговечный и экологичный материал, безопасный для здоровья. Надёжный картридж с пластинами (керамические) из минерала Корунд (Al?O?), по твердости, стоит после алмаза. Изделие прошло испытание под давлением воды и воздуха от 3 Атм до 10 Атм. и соответствует принятым в России нормам ГОСТ. Высокое качество по доступной цене. Гарантия - 5 лет.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
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