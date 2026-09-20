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Смеситель для ванны с душем ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ тип См-ВУОРНШлА (PSM-104-2) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны с душем ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ тип См-ВУОРНШлА (PSM-104-2)

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Смеситель для ванны с душем ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ тип См-ВУОРНШлА (PSM-104-2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
35
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 553317
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
35
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
эксцентрики | душевой шланг | лейка | декоративная шайба (отражатель) | паспорт | держатель душевой лейки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х15х11
Вес, кг.
1.56

Описание товара Смеситель для ванны с душем ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ тип См-ВУОРНШлА (PSM-104-2)

Смесители ПСМ-Профсан (Россия) производятся из латуни марки ЛЦ40С (ГОСТ 15527-2004). Долговечный и экологичный материал, безопасный для здоровья. Надёжный картридж с пластинами (керамические) из минерала Корунд (Al?O?), по твердости, стоит после алмаза. Изделие прошло испытание под давлением воды и воздуха от 3 Атм до 10 Атм. и соответствует принятым в России нормам ГОСТ. Высокое качество по доступной цене. Гарантия - 5 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны с душем ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ тип См-ВУОРНШлА (PSM-104-2)




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
35
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
эксцентрики | душевой шланг | лейка | декоративная шайба (отражатель) | паспорт | держатель душевой лейки
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители ПСМ-Профсан (Россия) производятся из латуни марки ЛЦ40С (ГОСТ 15527-2004). Долговечный и экологичный материал, безопасный для здоровья. Надёжный картридж с пластинами (керамические) из минерала Корунд (Al?O?), по твердости, стоит после алмаза. Изделие прошло испытание под давлением воды и воздуха от 3 Атм до 10 Атм. и соответствует принятым в России нормам ГОСТ. Высокое качество по доступной цене. Гарантия - 5 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
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Доставка
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