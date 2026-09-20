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Комплект переходников Lemark LM8556СR для установки смесителя на борт ванны купить с доставкой в Москве
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Комплект переходников Lemark LM8556СR для установки смесителя на борт ванны

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Комплект переходников Lemark LM8556СR для установки смесителя на борт ванны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Изделия для встраиваемой системы
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
4 682 руб.  5 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551637
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Изделия для встраиваемой системы
Страна производства
Чехия
Цвет
хром
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х14х7
Вес, г.
400

Описание товара Комплект переходников Lemark LM8556СR для установки смесителя на борт ванны

Представляем комплект переходников Lemark LM8556CR, предназначенный для установки смесителя на борт ванны. Этот продукт включает в себя два переходника, которые идеально подходят для крепежа смесителей с вертикальным монтажом. Изготовленные из высококачественной латуни, переходники обеспечивают надежную и долговечную эксплуатацию, что делает их отличным выбором для бытового использования. Цвет хром добавляет изысканности и стиля, что позволяет комплекту гармонично вписаться в любой интерьер, особенно в оформленный в ретро-стилистике. Округлая форма переходников придает им элегантный вид, а также способствует удобству установки и эксплуатации. Комплект весит всего 0.6 кг и поставляется в компактной упаковке с размерами 14 см в глубину, 7 см в высоту и 14 см в ширину. Это делает его удобным для хранения и транспортировки. Одной упаковки достаточно для выполнения всех необходимых задач, связанных с установкой смесителя. Производитель Lemark гарантирует высокое качество своей продукции, предоставляя трехлетнюю гарантию на комплект переходников. Вы можете быть уверены в их надежности и долговечности, что делает данный продукт отличным выбором для вашего дома. Комплект переходников Lemark LM8556CR — это не только функциональный, но и стильный элемент, который подойдет для любого санузла. Его использование значительно упростит процесс установки смесителя, обеспечивая при этом надежное крепление. Выбирая этот товар, вы инвестируете в качество и стиль, который прослужит вам долго.

Отзывы о товаре Комплект переходников Lemark LM8556СR для установки смесителя на борт ванны




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Изделия для встраиваемой системы
Страна производства
Чехия
Цвет
хром
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем комплект переходников Lemark LM8556CR, предназначенный для установки смесителя на борт ванны. Этот продукт включает в себя два переходника, которые идеально подходят для крепежа смесителей с вертикальным монтажом. Изготовленные из высококачественной латуни, переходники обеспечивают надежную и долговечную эксплуатацию, что делает их отличным выбором для бытового использования. Цвет хром добавляет изысканности и стиля, что позволяет комплекту гармонично вписаться в любой интерьер, особенно в оформленный в ретро-стилистике. Округлая форма переходников придает им элегантный вид, а также способствует удобству установки и эксплуатации. Комплект весит всего 0.6 кг и поставляется в компактной упаковке с размерами 14 см в глубину, 7 см в высоту и 14 см в ширину. Это делает его удобным для хранения и транспортировки. Одной упаковки достаточно для выполнения всех необходимых задач, связанных с установкой смесителя. Производитель Lemark гарантирует высокое качество своей продукции, предоставляя трехлетнюю гарантию на комплект переходников. Вы можете быть уверены в их надежности и долговечности, что делает данный продукт отличным выбором для вашего дома. Комплект переходников Lemark LM8556CR — это не только функциональный, но и стильный элемент, который подойдет для любого санузла. Его использование значительно упростит процесс установки смесителя, обеспечивая при этом надежное крепление. Выбирая этот товар, вы инвестируете в качество и стиль, который прослужит вам долго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект переходников Lemark LM8556СR для установки смесителя на борт ванны - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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